Redondo estaría convocando a sesión este jueves para aprobación de presupuesto electoral

Redondo no brindó mayores detalles sobre la hora de la posible convocatoria y si incluiría al pleno o solo las bancadas. Se espera que la temática de la sesión sea someter a votación el artículo 3, donde se aprobaría o eliminaría el numeral que mantiene estancado el presupuesto para los comicios.

Ante lo publicado por Redondo, las bancadas se encuentran a la expectativa de los detalles de la convocatoria.

Mientras tanto, la oposición denuncia que el oficialismo pretende llevar al límite de tiempo los plazos para buscar realizar contrataciones directas.

El precandidato liberal y diputado, Jorge Cálix, alegó que “a estas alturas, ya no hay otra manera de comprar si no es compras directas, ahora mismo lo que urge es que se le dé presupuesto al Consejo (CNE), no se pueden hacer elecciones sin pisto”.