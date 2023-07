Líderes liberales reaccionan tras publicación de Lista Engel: “Amerita reflexión profunda”

“El tiempo nos da la razón, siempre lo hace. Las auténticas luchas por un pueblo y los cambios verdaderos se hacen con personas decentes, honorables. No hay otro camino. A mí me costó una regiduría... ¡qué bueno, nos diferenció! Pero jamás renunciamos a nuestros principios e ideales”, dijo el político liberal.

“Con esta noticia me he sentido desanimado, pero también hay que reflexionar, tenemos que hacer bien las cosas desde el inicio, con ética para que después no vayamos a ser cuestionados”, declaró el congresista.

“La Lista Engel no nos debe alegrar. Yo me siento muy triste, pero los mencionados sabrán como defenderse”, sentenció Lara.