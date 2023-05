¿Y Juan Orlando será que no quiere invertir ahí para un par de kilitos? La plática entre el Cachiro y el exalcalde de Yoro

Devis Leonel Rivera: Este, pues compa, este jodido le financió parte de la campaña al presidente que está ahorita.

CS1: ¿Sí?

Devis Leonel Rivera: Sí, señor. ¿Entiende? No, pero... No, pero yo pues... [Se ríe].

CS1: A ese hijo de puta no le vale verga. ¡No jodas!

Devis Leonel Rivera: [Se ríe].

Urbina Soto: ¿Cómo está?

Devis Leonel Rivera: No, pues yo camino aquí como...

Urbina Soto: ¿Ah?

Devis Leonel Rivera: ...coronel con cualquiera

[Todos se ríen]

CS1: ¡No jodas!

Urbina Soto: Acuérdate que me dicen El Cardenal. Y yo digo: “Hijo de puta. ¡Vale verga!

Devis Leonel Rivera: [Se ríe].

Urbina Soto: ¿Cómo ha estado?

Devis Leonel Rivera: No, compa, ahí, en lo que cabe, todo bien.

Urbina Soto: Eso está bueno.

Devis Leonel Rivera: Óscar Álvarez, que es... ¿será que está enamorado de uno?

Urbina Soto: ¿Y qué? Pero fíjese, compa, que a ese hijo de puta no le pare mucha bola.

Devis Leonel Rivera: No, a ellos...

Urbina Soto: Lo tienen...

Devis Leonel Rivera: Tienen churros, ¿verdad?

Urbina Soto: Bien cortadito.

Devis Leonel Rivera: Compa, ¿sabía usted...?

Urbina Soto: Se lo pregunto porque yo le pregunté a Juan. Juan estuvo el...

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: ...el miércoles, en Yoro.

Devis Leonel Rivera: ¿Él anduvo?

Urbina Soto: Sí, él estuvo conmigo un rato.

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: Y platicamos de nuevo el tema. ¿Verdad? .

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: Entonces me dijo: “No, pues, Alcalde...” me dice, “mientras los hombres se mantengan discretos”, me dice, “no va a haber problema”, me dice.

Urbina Soto: “El problema es cuando no haya discreción”.

Devis Leonel Rivera: Sí, sí.

Urbina Soto: Entonces, y le dije de ese tema de Óscar, ¿verdad?

Devis Leonel Rivera: Sí.

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: Le dije: “Presidente, le digo a usted quién lo jode es Óscar”, le digo yo. “Óscar está jodiendo demasiado”. Y dice: “No...”, me dice, “usted sabe que ese hombre está cortado ya”.

Devis Leonel Rivera: ¿sí ve? Compadre, qué jodido, yo tengo... a mí me van a conseguir el expediente. Ha fregado... a Paico le robó como unos cuatrocientos millones de lempiras.

Urbina Soto: De qué

Devis Leonel Rivera: No, pero aquí este, Lobo, lo acomoda bien

Urbina Soto: Sí, señor.

Devis Leonel Rivera: Y ahí está todo el expediente, compa. Ahí lo que estamos es consiguiendo ahí... para... Bueno, compa, al grano, mire, ve, este... de la carga, compa, ya estamos.

Urbina Soto: Ajá.

Devis Leonel Rivera: Ahí ya vamos [I/I], compartamos...

Urbina Soto: Pues ¡qué bueno, compa! ¡Qué bueno!

Devis Leonel Rivera: de quince a veinte días.

Urbina Soto: Justo, está bueno, compa.

Devis Leonel Rivera: Entonces, él es... ahorita, eh... este muchacho, el... el colombianito que me mandó...

Urbina Soto: Sí, yo veo.

Devis Leonel Rivera: el... que mandó el señor, pues...

Urbina Soto: Ah, bueno.

Devis Leonel Rivera:...él es... él es el que va a quedar en garantía aquí.

Urbina Soto: En Puerto Heneco.

Devis Leonel Rivera: Y él... y él queda en garantía y yo tengo otros muchachos allá.

Urbina Soto: Está bueno.

Devis Leonel Rivera: Sí.

Urbina Soto: Sí, porque hay que traer bien el material.

Devis Leonel Rivera: No, por eso, eso hay que traerlo bien bandereado. Y no sé usted, compa, yo le dije a Michael [PH] aquel día a ver si... si iban a mandar el muchacho ustedes.

Urbina Soto: Es que eso estaba hablando ayer yo con Michael, para ver si mandábamos una persona...

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: Creo que él le va a mandar una persona buena.

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: Porque como yo he estado ahí bastante complicado, compa, viajando a Tegucigalpa y todo...

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto:...pero yo me voy a poner de acuerdo con él y con...

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto:..con el hombrón grande también...

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto:...para ya coordinar bien.

Devis Leonel Rivera: Ah, bueno. Está bien. Pero dígame, compa, ¿en cuánto es que vienen ustedes ahí? Para... para que el hombre le diga al papá de ellos.

Urbina Soto: Pero, ¿no dijo usted que en cien?

Devis Leonel Rivera: En cien, pero...

Urbina Soto: Cada uno.

Devis Leonel Rivera: ¿cada uno? Sí. Serían cuatrocientos.

Urbina Soto: Son cuatrocientos.

Devis Leonel Rivera: Sí, sí. Bueno, compa, así queda.

Urbina Soto: Sí.

Devis Leonel Rivera: Así.

Urbina Soto: No...

Devis Leonel Rivera: ¿No ve, compa?

Urbina Soto:...

Devis Leonel Rivera: ¿alguna pregunta?

Urbina Soto: Ah, pues, es que la responsabilidad es grande.

CS1: No, compa, lo que le... lo que le dije yo, compa, pues sabe que...que el señor lo que pide es responsabilidad, no más y... y garantía de que las cosas salgan bien y que nada va a tener problemas.

Urbina Soto: Claro. No, nosotros estamos con el hombre al cien...

CS1: Con el compa se ha trabajado y con el compa nunca hemos tenido ningún problema.

Urbina Soto: Sí.

CS1: La idea es trabajar y que... que la responsabilidad es...hermano, usted sabe que esto es un juego y... y puede haber problemas, como no puede haber.

Urbina Soto: No, no, no, claro, claro.

CS1: Y si hay problemas, compa, nos toca responder a todos porque así... así son las responsabilidades.

Urbina Soto: Las responsabilidades, mayor, [I/I] bueno, el hombre sabe, él conoce mi casa, ha estado en mi casa.

CS1: Oh, en su...

Urbina Soto:...y sabe [I/I]...

CS1: No, y con el compa no hay problema. O sea, con el compa...

Urbina Soto: [Se ríe].

Devis Leonel Rivera: Sí, sí. No, yo por eso le digo, compa...

Urbina Soto: Usted sabe que eso no...

Devis Leonel Rivera: ...yo lo que quiero que mejor miremos al hombre, por eso es que están insistiéndole a usted. Mirémoslo, compa, y olvídese, que yo por él, yo meto la mano al fuego ahí.

Urbina Soto: No, compa, tranquilo.

Devis Leonel Rivera: ... Y

Urbina Soto: No, me parece bien.

Devis Leonel Rivera: ...

Urbina Soto: No, me parece bien. Todo eso, lo vamos a estar pendiente. Y yo le digo hoy a... a Mike, que...

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto:...me junto con ellos yo.

Devis Leonel Rivera: Cuando

Urbina Soto: Porque yo, a raíz de lo... como usted me dijo ayer...

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: ...pasé esa gente para acá...

Devis Leonel Rivera: Ajá.

Urbina Soto:...que no se fueran a Yoro [PH], pasan... [Se ríe], no, usted pasa carreras, compa. ¿Ah?

Devis Leonel Rivera: Todos estos días, el compa está... está dejando ahí de... kilos de [I/I].

Urbina Soto: No, no, no, no. Pues a mí me gusta la gente responsable.

Devis Leonel Rivera: ¿No quiere un kilito de coca? [Se ríe].

Urbina Soto: [Se ríe]. No, hombre, no, pero primero [I/I]. ¿Oíste?

Devis Leonel Rivera: Bueno, compa, entonces usted, no sé, yo lo voy a dejar al muchacho y ahí hablamos de... de lo que me deben aquel jodido de ustedes ahí.

Urbina Soto: Dele, dele.

Devis Leonel Rivera: Ahí.

Urbina Soto: ¿Y cuándo le irán a dar esa cuestión?

Devis Leonel Rivera: No, pues yo creo que es para ahora.

Urbina Soto: Ah, bueno.

Devis Leonel Rivera: Sí.

Urbina Soto: Mucho mejor. Ahí nos [I/I].

Devis Leonel Rivera: De ahí [I/I] usted.

Urbina Soto: Vaya pues, compita.

Devis Leonel Rivera: [Se ríe].

Devis Leonel Rivera y Urbina Soto se dan un apretón de manos

Urbina Soto: Compita, yo lo... hago unos mandaditos ahí...

Devis Leonel Rivera: Ya [I/I], ya.

Urbina Soto: ...y yo voy a estar libre como a la una.

CS1: Sí, ya, [I/I].

Urbina Soto: No, y vamos a ver. Primeramente, yo lo... lo vamos a ver luego también. ¿Ve?

CS1: Oh, la idea es esa, la idea es seguir trabajando, compadre, porque...

Urbina Soto: Y para que el hombre...

Devis Leonel Rivera: Yo lo que... para...

Urbina Soto: Y que Michael esté también en contacto más cercano con usted.

Devis Leonel Rivera: Sí, sí.

Urbina Soto: Oye...

Devis Leonel Rivera: Compa, ¿y Juan Orlando será que no quiere invertir ahí para un par de kilitos? [Se ríe].

Urbina Soto: [Se ríe]. Compa, usted quiere que ese hombre me lleve, compa.

Devis Leonel Rivera: Compa, mire, vea, él es jodido. Pues mire a ver cómo hace en la forma usted. Consigamos la pista que él tiene ahí en Lempira, compa.

Urbina Soto: ¡Ah! Bueno. Mire, compa, que el hijo de puta, yo le tengo... Mire, compa, yo me llevo... ¿qué le puedo decir yo?

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: Recuerde que hoy el hombre de confianza dentro del departamento...

Devis Leonel Rivera: Sí, claro.

Urbina Soto: ...sería pues... sí. ¡Je! Pues porque lo corta a uno, compa.

Devis Leonel Rivera: [I/I].

Urbina Soto: Y yo con quien hablo bastante es con el... el de [I/I], que es el coronel Romero, ¿verdad? Que él es de...

Devis Leonel Rivera: Ujú.

Urbina Soto: Entonces yo siempre a Romero lo aconsejo: “Mire, Romero, no es bueno que el Presidente esté peleando”.

Devis Leonel Rivera: Sí, sí.

Urbina Soto: Entonces Romero lo aconseja.

Devis Leonel Rivera: Claro, claro.

Devis Leonel Rivera: ¿Por qué? No, a mí me interesa que no le vaya a pasar nada a usted. [Sonríe]. ¿Ah?

Devis Leonel Rivera: Sí, claro. Y nos cojan a todos. Nos agarran [I/I].[Todos se ríen].

Urbina Soto: Compa, me avisa entonces, oiga.

Devis Leonel Rivera: compa. Dele, dele.

CS1: Venite adelante, compa, tú.

Devis Leonel Rivera: ¿Uhm?

CS1: Vaya adelante.

Termina la grabación