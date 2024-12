Juan Ángel López: Hay cansancio de tanta cosa que se dice y no se cumple

1

Tegucigalpa, Honduras.- “Ya monseñor (José Nácher) lo decía: es imposible el cambio de la sociedad, si no empezamos a cambiar cada uno de nosotros. Aquí no es el tema de si ha mentido este o ha mentido aquel, o ha metido este otro, no. El tema es cambiemos, el tema es démonos a la tarea de ser mejores”, expresó el padre Juan Ángel López, vicario de la pastoral de la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

Esto en el marco del anuncio de la invitación al Jubileo 2025, denominado “Peregrinos de la Esperanza”, invitación que recientemente realizó su santidad, el Papa Francisco.

“Con la diatriba, con la mentira, con el insulto, con la falta de respeto al otro, -que se nos ha vuelto el pan de cada día- no nos hacemos mejores personas. Cuando yo pierdo la capacidad de dialogar, de disentir de manera respetuosa, de opinar, del diálogo, el que pierde soy yo; si yo me dedico a llenarme más bien de odio y a generar odio, no estoy siendo mejor persona y no le estoy ayudando al país en absolutamente nada”, recalcó el sacerdote.