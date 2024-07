Jorge Cálix: “Voy a trabajar para que se ponga la banda presidencial a un liberal en el 2026”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Negando el calificativo de ser “caballo de Troya” y asegurando que trabajará para que la banda presidencial sea puesta “en el pecho de un liberal” independientemente del resultado de las elecciones primarias de 2025, reaccionó el precandidato presidencial y ahora miembro del Partido Liberal, Jorge Cálix.

“Lo rechazo claro que sí (ser un caballo de Troya), he venido aquí a compartir llanura con los liberales a trabajar con los liberales para que ganemos las próximas elecciones independientemente de lo que suceda en marzo de 2025 independientemente del resultado voy a trabajar para que se ponga la banda presidencial en el pecho de un liberal en el 2026”, declaró Cálix en el foro Frente a Frente.

Pese a que su meta inicial es convertirse en presidente de Honduras, Cálix reiteró que mostrará total apoyo al partido rojiblanco, sin importar el candidato que sea electo en las internas de marzo

“Voy a trabajar, incansablemente para que el Partido Liberal vuelva a ganar las elecciones y para que esa bandera rojo blanco rojo que golpeará por primera vez el viento de la mano del hombre del hondureño más grande que ha pisado esta tierra Francisco Morazán vuelva a ondear en lo más alto de Casa Presidencial”, reiteró Cálix.

El ahora miembro liberal consideró que desde el partido de gobierno se comente decisiones “erradas” y por “orgullo” no se corrigen

“No podemos seguir viviendo gobernados por un partido que genera crisis caos y muchas veces por decisiones ideologizadas erráticas y que aunque saben que están mal, pero por orgullo por no dar su brazo a torcer por simplemente no reconocer que han cometido errores, no los corrigen estando a tiempo de hacerlo”, consideró.

En ese sentido, dijo solo mostrarse en contra de las autoridades de gobierno y no en los simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) porque también fueron “engañados y decepcionados”.

“Fueron reemplazados por amigos y por familias de los Moncada, esa es la realidad, esa gente está ahí, está descontenta, quiere vivir en un país mejor, yo no los puedo meter en ningún saco porque ellos no son responsables de nada, ellos creyeron en un proyecto de un partido”, opinó Cálix.

Nuevamente, calificó como un error haberse salido del Partido Liberal e ironizó que desde el partido de gobierno en vez de “salvar al pueblo” se “salva una familia”.

“Cometí un error al haberme ido me fui defendiendo mis principios buscando otro espacio buscando en otro espacio democracia respeto a los derechos humanos defensa de la institucionalidad del Estado de derecho, pero me doy cuenta ahora ese espacio que pensé había sido creado para salvar al pueblo para defender estos principios que acabo de mencionar realmente fue un espacio creado para salvar a una familia”, aseguró.