Generación de empleo y crecimiento industrial promete Nasralla en Choloma

Durante su recorrido, Nasralla aseguró que el departamento de Cortés sería un eje fundamental para la reactivación económica del país en su gobierno

    El presidenciable liberal realizó un recorrido por el municipio de Choloma, Cortés.

     Foto cortesía redes sociales.
  • 07 de septiembre de 2025 a las 18:10

Choloma, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, visitó este domingo -7 de septiembre- el municipio de Choloma, Cortés, en compañía del candidato a alcalde Mon Miranda y de los aspirantes a diputados del departamento, en una jornada que congregó a cientos de ciudadanos.

En su intervención destacó que desde esta región se impulsarán proyectos productivos, el fortalecimiento de la maquila y el desarrollo industrial, lo que, a su juicio, permitirá que muchos hondureños que residen en el extranjero consideren la opción de regresar al país.

El presidenciable subrayó que su propuesta se centrará en la generación de empleo digno, la inversión estratégica y el crecimiento industrial, pilares que consideró indispensables para transformar la realidad nacional.

La actividad contó con la presencia y el respaldo de líderes y estructuras liberales de la zona, quienes acompañaron al candidato liberal y a los demás aspirantes en sus encuentros con la población cholomeña.

