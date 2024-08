Extradiciones se frenan si Fiscalía acusa a salpicados en juicio de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una acusación del Ministerio Público (MP) contra los personajes salpicados en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández (JOH) frenará las peticiones de extradición en caso de que Estados Unidos los solicite.

Para algunos diputados y representantes de la sociedad civil, el anuncio del fiscal general Johel Zelaya de citar a los expresidentes, exfuncionarios y diputados mencionados en el juicio de JOH, es una estrategia del actual gobierno.

El Tratado de Extradición vigente entre Honduras y Estados Unidos establece que “si el criminal evadido cuya entrega pueda reclamarse con arreglo a las estipulaciones del presente Convenio se halla actualmente enjuiciado, libre con fianza o preso por cualquier delito cometido en el país en que busca asilo o haya sido condenado por el mismo, la extradición podrá demorarse hasta tanto que terminen las actuaciones y el criminal sea puesto en libertad con arreglo a derecho”.

Sobre el particular, el diputado liberal Yuri Sabas alertó que “cuidadito es una jugada en ese sentido de pretender abrir casos acá y que no pueda ser solicitado en extradición. Eso no se va a permitir”.

A criterio del defensor de derechos humanos, Jorge Jiménez, la citación de los 35 personajes políticos “es un acto de blindaje para evitar una inminente extradición que podría estarse dando contra algunos de estos personajes. Vemos cómo se actúa cuando hay que encubrir a los políticos de turno y se ve de una forma poco objetiva del Ministerio Público cuando en otros casos gira órdenes de captura sin citar a las personas administrativamente”.

De su lado, el pastor evangélico Roy Santos opinó que la citación “se ve más como una estrategia del libre y del gobierno. ¿Hay presiones de Estados Unidos pidiendo extradiciones y se busca proteger a algunos mencionados?”

Aunque durante una conferencia de prensa, el fiscal general Johel Zelaya aseguró que “no vamos a parar ninguna extradición con una posible extradición, que no se alegren quienes estén mencionados y que crean que vamos a parar una posible extradición. En ese sentido, no va a ser posible”.

Exhortó al Poder Judicial para que “su comportamiento sea ecuánime, de acuerdo a las necesidades que tiene este país sediento de justicia”.