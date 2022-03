Otros cinco exfuncionarios son investigados en Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) lidera la investigación contra otros exfuncionarios implicados en la compra irregular de los siete hospitales móviles.

Para esta finalidad, los fiscales solicitaron una asistencia judicial a la Fiscalía de Panamá y otros paraísos fiscales para verificar si los exfuncionarios investigados hicieron transacciones bancarias en esos países. La Fiscalía hondureña mantiene abierta esta investigación y algunos sectores de la sociedad civil pujan para que emita un nuevo requerimiento fiscal.

Entre los investigados figura el excanciller de la República, Lisandro Rosales y otros cinco exfuncionarios estatales.

LEA: “No tengo nada que me relacione”: Lisandro Rosales por investigación de cuentas en Panamá

Los fiscales asignados al caso prefieren no dar detalles de sus expedientes investigativos para no entorpecer el proceso mismo.

Sin embargo, Rosales aseguró días atrás que en el legajo de 54 páginas que comprende la información proveída por la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá se establece en su parte resolutiva “dice claramente que no tengo ninguna transacción, que no existe ninguna operación bancaria de mi persona y tampoco tengo bienes en Panamá que tenga que reportar”. Aunque el excanciller Rosales asevera que el caso está cerrado al no encontrarle indicios de movimientos atípicos de dinero.

ADEMÁS: OMC: denuncia del CNA sobre despilfarro por misión en Honduras no tienen fundamento