Exdiputado nacionalista tras ser detenido en Copán: “Tengo mi conciencia tranquila”

”Si me estaban dando seguimiento desde hace muchos años, la Fiscalía, usando la lógica, la experiencia y la sabiduría pueden saber mis cuentas si he robado o no, no tengo propiedades, no tengo carros de lujo, no tengo absolutamente nada”, reiteró.

”Donde vivo es la casa de mi esposa y del suegro mío y el único bien que tengo es un hotel que mi mamá me dejó de herencia, no tengo nada que ocultar, soy una persona común y corriente, todo el mundo me conoce”, aseguró Guevara desde las instalaciones de la policía en Santa Rosa de Copán, mientras espera a ser trasladado hasta la capital hondureña.

El exparlamentario mencionó que no cree que se trate de una persecución política. “Hay que enfrentarlo, tengo mi humildad, mi voluntad, mis servicios, todo el mundo me conoce, no tengo por qué avergonzarme”.