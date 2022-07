A la espera de confirmar si fallecieron más hondureños en tráiler en Texas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre hoy o mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores hará oficial si hay más hondureños fallecidos en la tragedia ocurrida el 27 de junio en la que perecieron 53 migrantes en un contenedor en San Antonio, Texas, EE UU.

Hasta ayer la cifra de hondureños que perdieron la vida se mantenía en seis, por lo que Cancillería está a la espera de informar si el número se mantiene o incrementa, dijo el vicecanciller Antonio García.

“Este martes vamos a recibir información de los que faltan que son dos docenas y se va a determinar si hay más hondureños o no porque estos son los desconocidos; nos mandaron huellas dactilares de ocho personas y se coteja con el Registro Nacional de las Personas para ver si entre estos ocho hay compatriotas”, acotó García.

La oficialización de la sexta víctima se dará hoy mediante huellas dactilares, anunció García.

El diplomático informó que aún no tienen los fondos para la repatriación de cuerpos pero la próxima semanas sí estarían listos, cuando Finanzas les transfiera.

“El avión presidencial va a mantenimiento esta semana y en la siguiente estará listo, en este momento no hay presupuesto y si ya estuviera todo no podríamos pagar a las funerarias porque no ha llegado el dinero”.

Dijo que el retorno de los cuerpos tardará hasta dos semanas porque la morgue de San Antonio aún no los ha entregado. García confirmó anoche que el gobernador de Texas, Greg Abott, se encargará de los gastos de repatriación de los hondureños fallecidos en un tráiler en San Antonio.

“Este día hemos recibido una llamada de una aseguradora en Estados Unidos donde comunican que el gobernador de Texas ha tomado la decisión de sufragar los gastos de repatriación de los compatriotas”, contó García.

