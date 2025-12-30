Elmer Ortez es reelecto como alcalde de San Lorenzo, Valle

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.— El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente este día como alcalde electo del municipio de San Lorenzo, Valle, al candidato del Partido Liberal, Elmer Ortez, tras concluir el proceso de escrutinio correspondiente a las elecciones generales.

De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante liberal obtuvo 12,957 votos, casi tres veces lo que sacó su oponente más cercano, cifra con la que ser reelegido para asumir la administración municipal en el próximo periodo.