Elmer Ortez es reelecto como alcalde de San Lorenzo, Valle

Tegucigalpa, Honduras.— El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente este día como alcalde electo del municipio de San Lorenzo, Valle, al candidato del Partido Liberal, Elmer Ortez, tras concluir el proceso de escrutinio correspondiente a las elecciones generales.
De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante liberal obtuvo 12,957 votos, casi tres veces lo que sacó su oponente más cercano, cifra con la que ser reelegido para asumir la administración municipal en el próximo periodo.
Con esta declaratoria, el órgano electoral da por concluido el proceso en San Lorenzo, quedando habilitado el alcalde electo para asumir funciones una vez se realice el traspaso de mando en la fecha establecida por la normativa para el periodo 2026-2030.
Este es el segundo mandato municipal que asume Ortez, conocido popularmente en Valle como "Tuyuya", pues estuvo al frente del municipio de San Lorenzo, Valle, desde el 25 de enero de 2022.