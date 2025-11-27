Jorge Cálix respalda a Salvador Nasralla tras publicación Trump: "Estoy seguro de que ganará las elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurará que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, "no es amigo de la libertad", el diputado Jorge Cálix defendió que este "es un buen hombre y tiene buenas intenciones" y mantiene firme que es el mejor candidato en la contienda. Pese a que Nasralla consideró que Trump podría ser “un aliado natural”, el líder estadounidense mostró su inclinación de apoyo hacia el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura. Ayer -miércoles 26 de noviembre- en horas de la tarde, el presidente de Estados Unidos emitió un mensaje en la red social Truth, donde aseguró que "quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura", candidato nacionalista. Nasralla, quien salió seguro de las tierras norteamericanas en su reciente gira electoral en Miami, lamentó que la "desinformación" de "perdedores han llevado a oídos de los asesores del presidente Trump".

A criterio del diputado Cálix, según lo expresó en su cuenta de X, desde que compitió contra Nasralla en las internas del Partido Liberal, consideraba que el político era una figura con capacidad de unir a otros sectores. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“En mi corazón yo sabía que él era una buena opción para los liberales. Salvador Nasrralla era el mejor candidato en las internas...y por eso las ganó", escribió.

Continuó: "Hoy, puedo decirles que Salvador Nasrralla es el mejor candidato en la contienda. Es la mejor opción para Honduras. Es un buen hombre y tiene buenas intenciones. Es el único que le puede ganar al familión y por eso estoy seguro que ganará las elecciones y que será un buen Presidente". Trump, en su publicación, aseguró que "Nasralla no es amigo de la libertad", calificándolo como “casi comunista” que "ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura".

¿Qué dijo Trump en su publicación?