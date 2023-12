Educación debe enfocar esfuerzos para reducir la cifra de reprobados en Honduras

No obstante, esperan que la cifra se reduzca en la segunda recuperación que se aplicará durante la segunda semana de febrero en los centros educativos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los datos de 85,061 estudiantes reprobados no sorprenden al sector magisterial , que recuerda que cada año son entre 70,000 a 80,000 alumnos que reprueban el ciclo lectivo en el país.

El analista criticó la labor que desarrolla la Secretaría de Educación; apuntó que las autoridades no están enfocando sus esfuerzos en la reducción de los indicadores de reprobación y deserción, que es lo que les corresponde atender; en vez de eso están redireccionando los trabajos en acciones que competen a otras dependencias.

“A la Secretaría de Educación le corresponden los niveles de prebásica, básica y media, pero las autoridades lo que andan promocionando más son los 100 municipios libres de analfabetismo, cuando por ley le corresponde a la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal (Coneanfo); cuando el ente responsable de la educación hace eso significa que los datos y los indicadores no están siendo considerados, si enfocaran el accionar para que no reprueben, probablemente las cifras fueran menores a las que se están presentando”, expresó.