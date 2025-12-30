Edgardo Toro es reelecto alcalde de Santa Bárbara, Santa Bárbara: declaratoria CNE

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente como alcalde reelecto de Santa Bárbara, Santa Bárbara, al candidato del partido Libre, Edgardo Toro, luego de concluir el conteo y la validación de las actas correspondientes a las elecciones generales.

De acuerdo con la resolución del ente electoral, el aspirante alcanzó una amplia ventaja de al menos 10,860 sufragios, resultado que le otorgó la victoria desahogada frente a sus contendientes de los demás partidos participantes.