Edgardo Toro es reelecto alcalde de Santa Bárbara, Santa Bárbara: declaratoria CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente como alcalde reelecto de Santa Bárbara, Santa Bárbara, al candidato del partido Libre, Edgardo Toro, luego de concluir el conteo y la validación de las actas correspondientes a las elecciones generales.
De acuerdo con la resolución del ente electoral, el aspirante alcanzó una amplia ventaja de al menos 10,860 sufragios, resultado que le otorgó la victoria desahogada frente a sus contendientes de los demás partidos participantes.
El CNE señaló que la declaratoria se realizó conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Electoral, tras finalizar el escrutinio definitivo en el municipio.
Con esta decisión, queda firme la elección de las nuevas autoridades municipales de Santa Bárbara, quienes asumirán funciones en la fecha establecida por la normativa vigente.