Dos aspirantes a fiscal general y adjunto quedan fuera; lista se reduce a 22

El vocero de la Junta Proponente, Julio Raudales, explicó que en el caso del abogado Óscar Alvarado, no subsanó una documentación pendiente y el plazo para hacerlo finalizó ayer.

En el caso de la togada Karen Motiño, quien actualmente radica en España, no presentó en tiempo y forma la constancia médica y por la dificultad de no encontrarse en el país, no seguirá en el proceso.

Las bajas de Óscar Alvarado y Karen Motiño se suman a las de la actual ministra de la Secretaría Trabajo y Seguridad Social (STSS) Saraí Cerna, quien declinó de sus aspiraciones por razones personales, y de Sobeyda Andino, quien no cumplió con el requisito de 10 años inscrita en el Colegio de Abogados (CAH).