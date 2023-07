Directora de WOLA para Centroamérica alerta sobre los riesgos de la ‘Ley de Escuchas’

Muchos políticos ya están negociando, están hablando por los riesgos que implica de modificar ese artículo, que si no estoy mal es el 23.

Hay una preocupación regional de una tendencia hacia las prácticas autoritarias o antidemocráticas y que de alguna manera si hacemos un análisis muy general sobre una interceptación de llamadas podría leerse, por un lado como una forma de control ciudadano, pero por otro lado también entender que según lo expuesto por los mismos congresistas, el objetivo de esta ley no es la interceptación de llamadas, sino más bien es una ley que lo que busca es reducir la extorsión; entiendo que hay un artículo específico de esta ley en el que sí se aprueba esa interceptación, pero que no se ha aprobado.

WOLA no opina nada sobre esta ley. Nosotros como una organización que vela los derechos humanos, siempre hacemos un llamado, digamos, al respeto a los valores democráticos, al respeto a los derechos humanos, por ejemplo, como el derecho a la privacidad, entre otras, cubrir digamos los datos personales de las personas, como algo elemental.

Hay dos elementos que hay que evaluar con esta ley, uno es cuáles son los límites que tendría que tener una ley como ésta para que pase un filtro por todo el marco jurídico internacional, es decir, de un estándar internacional en materia de derechos humanos que establece, por ejemplo, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su familia, en su domicilio o correspondencia. Tiene que haber un filtro de verificar que esta iniciativa de ley pues no violente ese derecho humano.

Existen en otros países marcos regulatorio sobre las intervenciones, es decir, una intervención es legal si hay un marco jurídico que le respalda y hay un órgano judicial contralor. En Guatemala se implementó una ley de Métodos Especiales de Investigación; de hecho, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y había operaciones encubiertas e interceptación de llamadas. Es decir, una interceptación de llamadas per se, no es ilegal, siempre y cuando haya un control jurisdiccional.

Ahora, en un contexto en donde se esté estigmatizando la labor de la ciudadanía o estemos empezando a ver ciertas tendencias de prácticas autoritarias, de no respetar labor de veeduría que hace la ciudadanía es preocupante que algo así pueda pasar por que dársele un mal uso.

¿Podría prestarse esta ley para un espionaje?

La pregunta se la tendrían que hacer los hondureños; si ¿realmente hay un sistema de justicia independiente en Honduras?, ¿hay jueces en los que podamos confiar? Y si la respuesta es que no hay independencia judicial, esto si podría ser un riesgo para la ciudadanía. El filtro no es solo la parte de los estándares internacionales, pero también hacerse la pregunta si hay realmente un Estado de derecho y si hay una justicia independiente que realmente cumpla a cabalidad este tipo de leyes y que al final no vaya a ser sólo un arma legal para perseguir a voces críticas en otras palabras.