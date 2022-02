Diputados liberales se reunirán con Mel Zelaya para llegar a acuerdos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de sostener una reunión con los 17 diputados disidentes del partido Libertad y Refundación (Libre), el coordinador de ese instituto político, Manuel Zelaya, sostendrá una reunión con los miembros de la bancada del Partido Liberal para llegar a acuerdos que permitan solucionar la crisis en el Congreso Nacional.

El jefe de la bancada liberal en el Poder Legislativo, Mario Segura, detalló que están citados a reunirse con el exmandatario a partir de las 3:00 PM en Casa de Gobierno, pero antes del encuentro con el líder político tendrán una reunión en la sede del Partido Liberal para llevar una propuesta concreta.

Segura detalló que el fin de esta reunión es poder llegar a acuerdos que puedan permitir una solución a la crisis en el Congreso Nacional y temas relacionados con el desarrollo del país y el respeto a la representación de la bancada liberal.

”Nosotros en la bancada hemos dicho que no buscamos puestos en la junta directiva, hay compañeros que están ahí, los cuales fueron puestos que ellos los consiguieron pero que no representan así a la bancada del partido. El partido no ha pedido ningún puesto en la junta directiva y de igual manera discutiremos algunas situaciones más que todo del desarrollo del país, de inclusión de la bancada y de representatividad del Partido Liberal”, explicó Segura.

Asimismo, el diputado por El Paraíso indicó que han tenido muchos avances en las pláticas con Manuel Zelaya para poder llegar a los acuerdos y puntos que se han planteado.

