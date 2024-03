Denuncian llegada al CN de ley que atenta contra la familia y el derecho a la vida

Agregó que “esto tiene implicaciones graves, porque en el ámbito educativo un niño que se sienta niña se puede meter a los baños, también permite la transformación de los niños trans”.

Entre otras de las implicaciones denunciadas por el movimiento de sociedad civil, el anteproyecto implicaría la regularización del aborto en el país. Varios diputados consultados por EL HERALDO señalaron desconocer el proyecto de decreto ni cuándo podría llegar a la cámara legislativa.

“Nosotros apoyamos a los padres de familia y las mujeres en contra de eso, si no han socializado eso es porque no viene nada bueno allí, podrán hacer diez leyes sobre eso, la democracia y el Estado de derecho no se ofrece”, señaló la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez.