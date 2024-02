De intromisión tildan acciones de candidata a presidenta del CAH

Martínez Madrid aseguró que “puede venir cualquier aspirante al Colegio de Abogados porque eso no es ilegal, ilegal es que votemos por un aspirante a puestos políticos como alcalde, diputado o presidente, eso la ley no lo permite”.

Para el general de las Fuerzas Armadas (r), Damián Pineda, “los agentes policiales no deben participar en una reunión así de esa naturaleza en sus instalaciones, eso debe ser en otro lugar. Esa es una reunión que no será oficial del gobierno”, apuntó. El exmilitar señaló que ninguna institución del Estado debe hacer eso porque el Colegio de Abogados no es público y no es un acto oficial. “Aunque sean profesionales del derecho no deben participar en este tipo de actividades que tienen connotación política”, fustigó. Este rotativo intentó tener la versión de la abogada Karla Escalante y aunque en primera instancia se nos citó, no respondió las llamadas.

El próximo 9 de marzo se realizarán las elecciones para elegir al nuevo presidente o presidenta del CAH y los cabildeos iniciaron desde hace varios meses. Históricamente, el CAH ha sido uno de los gremios con más injerencia política en el país.