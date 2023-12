David Chávez dice que ya salió de Honduras y que ‘Mel’ ordenó bajarlo del avión

El también regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, no precisó cómo y hacia dónde se fue, pero reiteró que está sufriendo persecusión política, pues recordó que en una conferencia previa a su viaje fallido denunció que hay “una supuesta acusación por una manta, que nunca estuvo en poder de su servidor y donde se me imputaban creo que seis delitos, también dije que se me quería reabrir un caso en el cual nos sometimos a la justicia y que el cierre del mismo fue ordenado por el tribunal, por la Sala de lo Constitucional y responsabilizo a Odir Fernández, que fue parte de la Junta Proponente y que hoy asiste al abogado Johel Zelaya . Carece de objetividad, pues precisamente el señor Odir Fernández fue quien presentó la denuncia por ese caso”, comenzó explicando el líder nacionalista en el programa 30/30.

“Yo fui la última persona que abordó ese avión, ¿con qué pasaporte hice (mi paso por) Migración?, con el pasaporte ordinario, nunca utilicé el pasaporte diplomático. Me chequeé normal donde me llama un muchacho de Migración y le presento mi pasaporte ordinario, que me lo tienen retenido de manera ilegal, mañana le he dicho a mis abogados que se apersonen para que lo puedan recuperar”, aseguró el exdiputado hondureño.

“Cuando estamos montados en el avión, yo voy en una aerolínea, de costo económico creo que son... en el primer asiento, ya había cerrado la puerta la aeromoza, la vuelven a abrir, yo estoy dormido, eran las 3 y media de la mañana tal vez, y cuando la vuelven a abrir llega un muchacho de Migración y me dice: ‘David, ¿puede acompañarme?’, entonces yo decido acompañarlo. Él recibe una llamada, cuando el muchacho recibe la llamada él se aparta un poquito, pero yo me le pego detrás y con estas palabras textuales fue la llamada: ‘Que dice el presidente Zelaya que lo bajés del avión porque hoy lo capturan a David Chávez’, esas fueron las palabras que él está escuchando y le dice: ‘Ya se bajó del avión, aquí está conmigo’. (Entonces le responde la otra persona en la línea), ‘Detenelo, ahí tenelo con vos’”, prosiguió contando sobre la madrugada el pasado martes.

Añadió que después le devolvieron el dinero del vuelo y media hora más tarde llegó su madre, quien anda en silla de ruedas.



“Me tienen retenido mi pasaporte, no existe ninguna orden de captura contra mi persona, yo ya sé las intenciones porque yo escucho claramente las instrucciones que recibe este muchacho de Migración, entonces yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Me tienen media hora más y yo dije: ‘Ni modo, esto es parte de la política que aplican estos izquierdistas, que quieren llevar a Honduras a (convertirse en) Venezuela, Nicaragua, Cuba y son susceptibles a la verdad’. Entonces, llega una persona y me dice: ‘Mejor vámonos, porque no te pueden tener retenido de forma ilegal’, y eso hice’”, sostuvo.