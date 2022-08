Cronología de la viruela del mono en Honduras

“Varias cepas de coronavirus circulan en el país y no las han detectado, esta viruela símica no es la excepción, ya probablemente haya un caso de esta enfermedad”, alertó Alvarado.

Honduras solo tiene 2,200 pruebas por lo tanto solo se harán testeos para confirmar o descartar la viruela del mono a los pacientes sintomáticos.

“Si hay síntomas se hará la prueba, pero si no es necesario no se hará porque no podemos gastar las pruebas porque no hay muchas”, dijo a EL HERALDO el secretario de Salud, José Manuel Matheu.

