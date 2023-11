Tras ser requerido, se conoció de una presunta discusión entre el líder nacionalista y los agentes migratorios, quienes para hacer la revisión, solicitaron que Chávez se trasladara a la oficina de Migración y así determinar si podía o no abordar dicho vuelo.

Sin embargo dicha acción no pudo ser realizada, debido a un atraso contabilizado de 73 minutos, según lo investigado por EL HERALDO, pues el Instituto Nacional de Migración (INM) se dispuso a realizar una segunda revisión contra Chávez, quien se encontraba en compañía de su madre Victoria Isabel Madison.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El reloj marcaba las 2:35 AM de la madrugada de este martes -28 de noviembre- cuando el vuelo NK1341 de la compañía Spirit con destino a Ford Lauderdale, Estados Unidos, debía ser abordado por el presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez.

Se desconocen los detalles de la conversación de Chávez y los agentes migratorios, sin embargo, la presunta aclaración del también abogado no fue clara.

Asimismo, se conoció que el INM solicitó a la policía aeroportuaria de Palmerola ayuda para requerir al presidente del Comité del Partido Nacional, pero esta solicitud no fue atendida.

Migración requirió a Chávez para que brindara una explicación por la portación de explicara de dos pasaportes, uno diplomático y otro normal, tomando en consideración que no pertenece a ningún cargo de la diplomacia hondureña.

No obstante, pasados unos minutos, Chávez salió de manera abrupta de la terminal en Comayagua en su vehículo tipo pick-up, marca Mitsubishi con rumbo hasta ahora desconocido. Esto se produjo alrededor de las 5:00 a.m. de la mañana

Chávez hasta el momento no ha realizado ningún pronunciamiento público del momento, por lo que su paradero es completamente desconocido.

Por su parte, se conoció que la salida del avión que abordaría el político se registró a las 3:48 AM, solamente con su progenitora abordo, llegando a a Ford Lauderdale a las 7:22 A.M. cuando su hora prevista era a las 6:00 A.M.

Alrededor de la hora anteriormente mencionada, salió a la luz la información que Chávez fue bajado del avión, sin embargo, no fue capturado, pues en horas de la madrugada no existía orden de captura en su contra.