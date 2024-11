Tormenta Sara: políticos en redes y con pala en mano ante emergencia

Jorge Cálix , aspirante presidencial por el PL, se trasladó hasta La Ceiba, Atlántida, para visitar albergues de hondureños afectados por la tormenta. Aunque aseguró que llevó ayudas, no dejó de lado el discurso político.

Entre los estragos que está causando la tormenta tropical y la víspera de las elecciones primarias, los políticos hondureños no han frenado el proselitismo y utilizan la emergencia para beneficio de sus campañas.

En el monitoreo realizado a las redes de la exprimera dama (2014-2022), no se encontró ninguna publicación de ella visitando a los afectados por las tormentas.

En Libre existe un fenómeno singular: Rixi Moncada, precandidata a la presidencia, ha realizado muchos movimientos en el país, pero de acuerdo al gobierno en funciones como titular de la Secretaría de Defensa.

Aunque diversos sectores de la sociedad han cuestionado que Rixi Moncada está haciendo proselitismo con los recursos del Estado de Honduras.

“Como quiere levantar su perfil, le recuerdo que el pueblo ya no es el mismo de hace unos años atrás. El show no quita el hambre no genera empleo”, fustigó el ciudadano Carlos Navarro en sus redes sociales.

Mientras que Rasel Tomé en toda la emergencia, al menos en sus redes sociales, ha guardado silencio.

Estos han sido los comportamientos de algunos precandidatos presidenciales durante la emergencia de Sara, que ya ha dejado una persona muerta en Honduras, más de 71,000 afectados y millonarios daños en la infraestructura.

Las elecciones primarias en Honduras se celebran el 9 de marzo de 2025.