Costa Rica presentará denuncia penal para indagar caso de sicarios que salían de Támara

SAN JOSÉ, COSTA RICA .- El ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora , confirmó este lunes, mediante una conferencia de prensa, que la Secretaría que dirige presentará en las próximas horas una denuncia penal ante el Ministerio Público de ese país para que investigue el caso denunciado por EL HERALDO PLus en el que cuatro reclusos hondureños cruzaban la frontera para ir a cometer asesinatos por encargo.

Sobre lo denunciado por EL HERALDO PLus, Zamora dijo que “esta banda sigue operando de manera activa, aunque no puedo revelar en este momento los avances policiales, sabemos que incluso algunos de ellos hasta han querido adquirir la ciudadanía costarricense para no tener problemas para entrar al país”.

Consultado durante la conferencia sobre la posibilidad de volver a implementar la restricción (visa), el ministro Zamora valoró que “esa medida de visado llegó con el objetivo de mejorar la seguridad del país”, aunque no confirmó ni descartó volver a imponerla.