Consternación por la muerte de periodista deportivo Walter Urbina

“Hoy murió mi hermano Walter Urbina, murió sin volver a ver la libertad, murió solo, murió víctima de injusticia. La muerte le llegó de repente, mientras él y yo esperamos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, comenzó escribiendo.

“Es en este momento cuando me parto en dos, cuando mi alma está quebrada, mi mente cansada, mi alma oscurecida por la muerte de Walter Enrique Urbina Vallejo hijas que se quedan sin su papá, y un papá que por un m... injusta no olvidó a abrazar a sus hijas en libertad. Si alguien en Honduras pensó alguna vez que lo de Walter Urbina y Edgardo Zuniga es una pesadilla, les digo que no, hoy esto paso a nivel de película de terror”, agregó.

Asimismo, varios colegas de Urbina en la red social X postearon sus mensajes de solidaridad para él y su familia. Los restos mortales del periodista deportivo están siendo velados en la “Funeraria del Pueblo”, situada frente al Parque Central de la Capital.