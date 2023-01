Congreso Nacional discute la aprobación del Presupuesto General 2023

La sesión legislativa contó con la presencia de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien señaló que el Presupuesto General 2023 es real y transparente, ya que no tiene partidas confidenciales y tampoco cifras escondidas.

“El presupuesto de 392 mil millones de lempiras no lo ejecuta la Secretaría de Finanzas, sino los cientos de funcionarios públicos, por eso es necesario volver los ojos hacia ahí, para hacer una vigilancia y control”, explicó Moncada.

Bancada del Partido Nacional no apoya la aprobación

No obstante, previo al inicio de la discusión del presupuesto la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) seguía sin definir si su postura será a favor o en contra de la aprobación del dictamen.

“No merecen el aumento presupuestario y por consiguiente, nuestro partido no los va a acompañar”, aseveró el diputado nacionalista Antonio Rivera.

Dentro de los motivos por los cuales la bancada decidió no acompañar el dictamen el parlamentario explicó sobre la baja ejecución presupuestaria que se ha registrado, dado que algunas secretarías de Estado no ejecutaron ni el 40% de lo que se les había asignado, además, mencionó que secretarías como la de Salud y Educación no cumplieron con las expectativas del pueblo.

Asimismo, agregó que “existe una partida confidencial de 15 mil millones de lempiras que se desconoce para qué servirán”, por lo que el diputado de oposición dedujo que dichos fondos podrían ser utilizados para llevar a cabo la cuarta urna.

