Comisionado del IHTT acusó de drenar fondos a Edmundo Orellana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de la polémica y la tormenta política desatada por el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, resurgen las declaraciones del titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, quien lo acusó del drenaje de fondos públicos.

En un programa en vivo en 2019, el ahora comisionado presidente del IHTT acusó a Orellana de recibir bonos de $20 mil para la ejecución de viajes oficiales al extranjero.

“Don Edmundo Orellana, también tengo evidencia de que usted recibió bonos de $20 mil junto con los demás ministros, mejor liquide.

Si usted me trae el pasaporte aquí que hizo todo ese viaje a Washington y que no se robó esos recursos que son 14 mil dólares, querélleme”, expresó durante un foro Barahona.

Asimismo, agregó que “me tiene de tiro al blanco, yo ya tengo requerimientos, hay otros que tienen ayudas suyas y de otros intocables del país.

Una querella más no me hace daño, yo a usted por eso le dije ladrón”. EL HERALDO intentó comunicarse con Orellana para conocer su reacción, pero no respondió mensajes ni llamadas.

