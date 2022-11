Mel Zelaya: Como “bullying a los nacionalistas” deben tomarse declaraciones de Edmundo Orellana

A las puertas de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las bancadas de los partidos Liberal y Nacional catalogaron como insólitas y fuera de orden las declaraciones de Edmundo Orellana.



“Me parece insólito y nefasta la declaración, además de fuera de orden me extraña que un abogado que fue catedrático quiera desconocer los procedimientos legales que se tienen que llevar a cabo en la elección de la CSJ”, expresó el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano.

”La Constitución es clara, el artículo 311 establece cómo se va a elegir la Corte. Así que hoy lo puedo decir, ya empiezan a quitarse la máscara los de Libre para querer instalar una Asamblea Nacional Constituyente y perpetuarse en el poder y romper el orden constitucional, quienes lo quieren hacer son ellos y hoy avalados por Edmundo Orellana”, agregó.

Por su parte, Julieta Castellanos analizó: “Creo que es un tema que divide al país, que confronta, que crea crispación y cuando provienen de un alto funcionario además de alguien muy cercano a la familia presidencial esto se ve como un mensaje, no sé si amenazante o de advertencia, pero que en todo caso me parece que no contribuye al ambiente de consensos que debe haber en el país”.

