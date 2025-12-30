CNE oficializa triunfo de José Aníbal Flores como alcalde electo de La Paz, La Paz

Flores asumirá por tercera ocasión la municipalidad de la ciudad de La Paz, en el departamento del mismo nombre, por el Partido Liberal de Honduras

  • CNE oficializa triunfo de José Aníbal Flores como alcalde electo de La Paz, La Paz

    Este será el tercer periodo consecutivo para el candidato del Partido Liberal.

    Foto: Facebook.
  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 10:03

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el triunfo del candidato del Partido Liberal, José Aníbal Flores, como alcalde electo del municipio de La Paz, La Paz, tras finalizar el escrutinio y la validación de los resultados electorales.

Según la declaratoria del pleno del CNE, el aspirante obtuvo 8,093 votos, casi el doble que su contrincante, resultado que le permitió imponerse sobre los demás candidatos que participaron en la contienda municipal.

El órgano electoral detalló que la declaratoria se realizó una vez cumplidos los procedimientos legales, incluida la revisión de actas y la resolución de incidencias registradas durante el proceso.

Defensores de Honduras reconoce la ardua labor del CNE para emitir la declaratoria oficial

Con esta resolución, el CNE concluye oficialmente el proceso electoral en La Paz y deja firme la elección de las autoridades municipales que asumirán funciones en el próximo período de gobierno local.

La declaratoria forma parte del proceso de oficialización de resultados que el ente electoral desarrolla a nivel nacional, en el marco de las elecciones generales.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más