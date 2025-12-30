CNE oficializa triunfo de José Aníbal Flores como alcalde electo de La Paz, La Paz

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el triunfo del candidato del Partido Liberal, José Aníbal Flores, como alcalde electo del municipio de La Paz, La Paz, tras finalizar el escrutinio y la validación de los resultados electorales.

Según la declaratoria del pleno del CNE, el aspirante obtuvo 8,093 votos, casi el doble que su contrincante, resultado que le permitió imponerse sobre los demás candidatos que participaron en la contienda municipal.

El órgano electoral detalló que la declaratoria se realizó una vez cumplidos los procedimientos legales, incluida la revisión de actas y la resolución de incidencias registradas durante el proceso.