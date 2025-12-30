CNE declara como alcalde electo de Siguatepeque a Jorge Alfredo Valeriano

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este día al candidato del Partido Nacional, Jorge Alfredo Valeriano, como alcalde electo del municipio de Siguatepeque, Comayagua, en la declaratoria oficial de los resultados electorales de este 30 de diciembre.

El político nacionalista obtuvo 20,997 votos, resultado que lo convirtió en el vencedor de la contienda electoral en el nivel de corporación municipal.