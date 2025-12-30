CNE declara como alcalde electo de Siguatepeque a Jorge Alfredo Valeriano

El político nacionalista obtuvo 20,997 votos, resultado que lo convirtió en el vencedor de la contienda electoral en el nivel de corporación municipal

    Valeriano asume la alcaldía de Siguatepeque para el periodo 2026-2030.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 14:34

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este día al candidato del Partido Nacional, Jorge Alfredo Valeriano, como alcalde electo del municipio de Siguatepeque, Comayagua, en la declaratoria oficial de los resultados electorales de este 30 de diciembre.

El órgano electoral detalló que la declaratoria se realizó en el plazo otorgado por la ley electoral, una vez cumplidos los procedimientos legales.

Con esta resolución, el CNE concluye oficialmente el proceso electoral en Siguatepeque y deja firme la elección de las autoridades municipales que asumirán funciones en el próximo período de gobierno local.

La declaratoria forma parte del proceso de oficialización de resultados que el ente electoral desarrolla a nivel nacional, en el marco de las elecciones generales.

