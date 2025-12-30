CNE declara alcalde electo de Santa Ana al liberal Jorge Alberto Sandres

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente este día al liberal Jorge Alberto Sandres como alcalde electo del municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, tras concluir el proceso de escrutinio correspondiente a las elecciones generales.
De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante del Partido Liberal obtuvo 5,569 votos, superando ampliamente a los demás contendientes para asumir la administración municipal en el próximo período.
El CNE informó que la resolución se adoptó luego de revisar y validar las actas remitidas desde los centros de votación del municipio, conforme a lo establecido en la Ley Electoral y los procedimientos vigentes.
Con esta declaratoria, el órgano electoral da por concluido el proceso en Santa Ana, quedando habilitado el alcalde electo para asumir funciones una vez se realice el traspaso de mando en la fecha establecida por la normativa.
La proclamación se enmarca en la etapa final de oficialización de resultados municipales a nivel nacional, mientras el CNE continúa atendiendo otros procesos pendientes derivados del proceso electoral.