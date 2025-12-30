CNE declara alcalde electo de Santa Ana al liberal Jorge Alberto Sandres

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente este día al liberal Jorge Alberto Sandres como alcalde electo del municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, tras concluir el proceso de escrutinio correspondiente a las elecciones generales.

De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante del Partido Liberal obtuvo 5,569 votos, superando ampliamente a los demás contendientes para asumir la administración municipal en el próximo período.

El CNE informó que la resolución se adoptó luego de revisar y validar las actas remitidas desde los centros de votación del municipio, conforme a lo establecido en la Ley Electoral y los procedimientos vigentes.