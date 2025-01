Carla Paredes sobre virus metapneumovirus en Honduras: “Hay sospechosos, más no casos confirmados”

La presencia del MPVH entre los virus que están circulando ha causado preocupación por su asociación con el metapneumovirus aviar, a pesar de que no se trata de un nuevo patógeno.

Según explicó, estas personas no presentan lazos epidemiológicos directos ni antecedentes de viaje a China, país donde se registra un brote de infecciones respiratorias. Pese a ello, las autoridades continúan con el monitoreo como medida preventiva.

En Honduras, para diagnosticar el metapneumovirus, es necesario que el paciente disponga de 16,000 lempiras, ya que la Secretaría de Salud (Sesal) no cuenta con el equipo ni con el presupuesto para realizar los análisis, según los médicos del sector público.

El doctor Roberto Cosenza, exviceministro de Salud, dijo: “En medicina, lo que no se piensa no se diagnostica y no se hará nunca en ninguna institución pública porque el FilmArray, examen para poder diagnosticar el tipo de virus que está causando la neumonía, vale 16,000 lempiras”.

Ante este impasse, la ministra reiteró que aunque se ha rastreado casos “la dificultad es que en el país no existen pruebas; hay unos paneles virales, pero no son sensibles. El falso positivo y el falso negativo están a la orden del día”.