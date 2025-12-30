Bader Dip Alvarado es declarado alcalde electo de La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró hoy oficialmente como reelecto al alcalde de La Ceiba, Atlántida, Bader Dip Alvarado, del candidato del Partido Liberal, tras concluir el proceso de escrutinio correspondiente a las elecciones generales.
De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante liberal obtuvo 35,991 votos, superando como por 17 mil votos al candidato de la oposición. Con ello consigue un segundo periodo municipal.
El CNE emitió la declaratoria oficial este 30 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en la Ley Electoral y los procedimientos vigentes.
Con esta declaratoria, el órgano electoral da por concluido el proceso en La Ceiba, quedando habilitado el alcalde electo para continuar con sus funciones.
La proclamación se enmarca en la etapa final de oficialización de resultados municipales a nivel nacional, mientras el CNE continúa atendiendo otros procesos pendientes derivados del proceso electoral.