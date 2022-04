Aun con condicionante se puede abolir Ley del Fondo Departamental

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la bancada del Partido Nacional ha condicionado su apoyo a la derogación del decreto legislativo 116-2019 que contiene la más conocida como Ley Especial del Fondo Social Departamental (FSD), hay una posibilidad con la que se podría abolir esta normativa.

Si la junta directiva del Congreso Nacional logra el respaldo de los 22 legisladores del Partido Liberal, solo necesitarían dos votos para lograr el número mágico (86) que blindó la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.

Estos sufragios pueden salir de los congresistas cachurecos Rolando Barahona y de Jorge Zelaya, quien manifestó durante la sesión del martes anterior que “lo que ayer fue malo debe seguir siendo malo hoy -refiriéndose al Fondo Departamental-, por eso no solamente voy a votar en contra, sino que no quisiera que se me acreditara nunca un cinco -de dinero-”.

No obstante, son necesarios los acuerdos políticos que garanticen la mayoría calificada, previo a la presentación de la iniciativa que busca abolir el marco legal vigente y establece las normas para gestionar, asignar, ejecutar al igual que liquidar los fondos públicos derivados de este programa.

