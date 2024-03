Aumento salarial de regidores de Juticalpa sobrepasa lo establecido en la ley

Los regidores gozaban de un salario de 33 mil lempiras, con el aumento del 40 por ciento que se asignaron, ahora devengan 46,200 lempiras, mientras tanto al alcalde le corresponden 70 mil lempiras, que él afirma no aceptará.

El alcalde de Juticalpa, Walner Castro, reveló que “cuando ellos lo solicitaron nosotros ya estábamos al 40 por ciento, ya estábamos al tope, no había capacidad para poder seguir ocasionando más gastos de funcionamiento”.

“Ellos me estaban incrementando a mí 20 mil lempiras de salario y yo les dije que no los aceptaba, porque nadie más que yo estoy consciente de que las finanzas de la municipalidad no estaban para incrementos”, expuso.