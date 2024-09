‘Toño’ Rivera cuestiona al gobierno por tratado de extradición: “Se han burlado del pueblo”

“Sea gobierno demócrata o sea gobierno republicano, no les gusta lo que acaba de hacer el gobierno de Honduras. La doble cara del partido Libre en el país se manifiesta”, reprochó.

“Talvez el pueblo no lo entienda, pero denunciar al tratado es que ya no van a haber extradiciones en Honduras. Cualquier extranjero, colombiano o sudamericano, se viene a Honduras, comete delito de narcotráfico y no va a ser extraditado. Están en un paraíso de gente que se dedica a eso”, externó.

Asimismo, Rivera mencionó una parte de las promesas que hizo Castro y que, hasta la fecha, siguen sin cumplirse. “Es increíble que hayan basado toda su compaña en la lucha contra la corrupción y quiera venir la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y no vino. Toda su campaña es contra de narcotráfico y denuncian el tratado”.

“Lo que el gobierno ha hecho, se han burlado del pueblo, pero el pueblo los va a castigar”, mencionó.