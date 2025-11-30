Elecciones generales inician con tranquilidad en el departamento de Atlántida

La Ceiba, Honduras.- La jornada electoral de este domingo en La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras, comenzó en un clima de tranquilidad general.



La mayoría de las 363 Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas en los 58 centros de votación en la ciudad abrieron a las 7:00 de la mañana, según lo previsto por el Consejo Nacional Electoral.​



No obstante, se reportaron ciertos retrasos menores en la apertura de algunas mesas debido a pequeñas incidencias logísticas, principalmente la llegada tardía de algunos materiales o la conformación final de las JRV.



Estos retrasos no afectaron significativamente el proceso de apertura, y las autoridades electorales locales aseguraron que la situación fue solventada rápidamente, permitiendo que la votación fluyera sin mayores contratiempos.