Abraham Kafaty Díaz es declarado reelecto alcalde de Danlí, El Paraíso

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente como ganador de la alcaldía en el municipio de Danlí, El Paraíso, al candidato del Partido Nacional, Abraham Kafaty Díaz, tras brindar la declaratoria de las elecciones generales.

De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante nacionalista obtuvo 30,528 votos, cifra con la que superó a los demás contendientes y alcanzó la mayoría requerida para asumir la administración municipal en el próximo período.

Kafaty superó por casi nueve mil votos al candidato del Partido Liberal.