Abraham Kafaty Díaz es declarado reelecto alcalde de Danlí, El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente como ganador de la alcaldía en el municipio de Danlí, El Paraíso, al candidato del Partido Nacional, Abraham Kafaty Díaz, tras brindar la declaratoria de las elecciones generales.
De acuerdo con la declaratoria emitida por el ente electoral, el aspirante nacionalista obtuvo 30,528 votos, cifra con la que superó a los demás contendientes y alcanzó la mayoría requerida para asumir la administración municipal en el próximo período.
Kafaty superó por casi nueve mil votos al candidato del Partido Liberal.
El CNE informó los resultados de las actas remitidas desde los centros de votación del municipio, conforme a lo establecido en la Ley Electoral y los procedimientos vigentes.
Con esta declaratoria, el órgano electoral da por concluido el proceso en Danlí, quedando habilitado el alcalde electo para continuar sus funciones en la comuna danlidense.
La proclamación se enmarca en la etapa final de oficialización de resultados municipales a nivel nacional.