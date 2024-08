Las 10 claves del requerimiento fiscal contra el juez Marco Vallecillo

Los abogados defensores de Marco Vallecillo establecieron que tienen una serie de pruebas para demostrar que es inocente de los cargos que le imputan.

En declaraciones a sus abogados, Vallecillo afirmó que el dinero no le pertenecía a él, sino al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial.

En ese sentido, el juez Vallecillo solicitó que la audiencia inicial sea pública porque tiene contemplado declarar detalles del destino del dinero.

Además, es muy probable que se presenten pruebas documentales y mensajes de texto intercambiados por Vallecillo con otros personajes.

Sobre el particular, el diputado liberal Jorge Cálix fustigó en una publicación a la presidenta Xiomara Castro que “el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial trafica con la justicia a la vista y paciencia del gobierno que usted dirige. Y no, no me refiero a la magistrada Sonia Marlina Dubón ni a su esposo, el abogado Enrique Flores Lanza. No puedo decir absolutamente nada de ellos en ese sentido.”