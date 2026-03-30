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Senderismo, cultura y naturaleza: planes diferentes para Semana Santa en Tegucigalpa

Desde el Parque Nacional La Tigra hasta los coloridos murales de Cantarranas, la capital y sus alrededores ofrecen múltiples opciones para disfrutar la Semana Santa entre naturaleza, cultura y tradición

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 19:11
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Rodeado de bosque nublado, el Parque Nacional La Tigra se posiciona como uno de los principales pulmones verdes de la capital, ideal para el senderismo y la conexión con la naturaleza.

 Foto: Cortesía
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El Cerro Juana Laínez ofrece un espacio renovado donde capitalinos y turistas disfrutan de caminatas, ciclismo y vistas panorámicas de Tegucigalpa. Es una opción accesible dentro de la capital, ideal para quienes buscan recreación sin alejarse demasiado.

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En El Picacho, las áreas recreativas, restaurantes y espacios naturales lo convierten en un punto clave para el turismo familiar durante la temporada los visitantes pueden combinar naturaleza, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar.

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El Cristo de El Picacho destaca como símbolo de fe y uno de los miradores más visitados por quienes buscan apreciar la ciudad desde lo alto, permite disfrutar de atardeceres únicos, convirtiéndose en un punto ideal para fotografías.

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Las calles coloniales de Valle de Ángeles atraen a visitantes por su oferta artesanal, su gastronomía típica y su ambiente tranquilo. Es perfecto para comprar recuerdos hechos a mano y apoyar el talento local.

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Con un pasado minero, San Juancito ofrece un recorrido histórico entre montañas, ideal para quienes buscan turismo cultural , permite conocer parte de la historia minera del país mientras se disfruta de paisajes montañosos.

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El Parque Obrero se presenta como un espacio recreativo renovado que integra cultura, naturaleza y actividades al aire libre. Brinda espacios seguros para actividades al aire libre, especialmente para niños.

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Santa Lucía combina historia, arquitectura y paisajes pintorescos, consolidándose como uno de los destinos turísticos más cercanos a la capital. Ofrece un ambiente romántico y tranquilo, ideal para paseos en pareja o en familia.

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Los murales de Cantarranas han transformado al municipio en un referente artístico, atrayendo a visitantes de todas partes. Es el destino ideal para los amantes del arte urbano y la fotografía creativa.

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En zonas cercanas, como Valle de Ángeles, las actividades de canopy permiten a los visitantes deslizarse entre los árboles a varios metros de altura, ofreciendo vistas únicas del bosque.

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Los balnearios son una alternativa refrescante para quienes buscan descanso y recreación en familia, ideales para combatir el calor y disfrutar de piscinas y áreas recreativas.

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Durante la Semana Santa, la Basílica de Suyapa se convierte en un punto de encuentro para la fe, con misas y procesiones que reúnen a miles de feligreses, permitiendo vivir una experiencia espiritual, especialmente durante estas celebraciones.

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