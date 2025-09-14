Palillonas del Instituto Yave Nissi están listas para el desfile de independencia

Las 14 hermosas y talentosas palillonas del Centro Básico Yave Nissi mostraron su fervor patrio al participar en los próximos desfiles del 15 de septiembre en celebración a los 204 aniversarios de la independencia de Honduras.
Annie Marbella Álvarez Gómez es una joven estudiante de 16 años que está cursando el doceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional (B.T.P) en Ciencias y Humanidades. Annie con sus ojos color verde y carisma conquistará a los hondureños.
Ximena Sofía Zelaya López, de 17 años, está en doceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional (B.T.P) en Ciencias y Humanidades. Ximena con su sonrisa amable y su soltura al bailar será una de las palillonas en los próximos desfiles patrios.
Valeria Angely Cálix Morales es una estudiante de 15 años que está cursando el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional (B.T.P) en Informática. Valeria con su estilo conquistará a los hondureños.
Brithany Dayana David Rivera, de 14 años, se encuentra estudiando el séptimo grado en el Yave Nissi y será una de las representantes en el grupo de las palillonas que con su sonrisa dulce encantará al los capitalinos.
Rachell Anahy Romero Silva es una adolescente de 14 años que está en noveno grado. Rachell, con su amabilidad, se ganará el corazón del público.
Nailea Maribel Arriola Sambulá es una adolescente de 17 años que cursa el onceavo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas. Nailea con su bonita sonrisa cautivará en los desfiles del 15 de septiembre.
Celeste Jackeline Chávez Maldonado, de 14 años, está cursando el octavo grado. La estatura de Celeste y su belleza la harán deslumbrar.
Britanny Angely Aguilera Benítez de 14 años es una estudiante de noveno grado. Con su largo cabello negro resaltará durante los desfiles.
Lizzy Yisell Guevara Landes de 15 años, está en onceavo grado en el Bachillerato Técnico en Contaduría y Finanzas. Lizzy, con sus habilidades como palillona, captará la atención de las personas que la miren.
Jimena Valentina Castillo Gutiérrez es la integrante más joven con 12 años y actualmente está en séptimo grado.
Ana Gabriela Barahona Bentancourt de 15 años está cursando el séptimo grado y celebrará el aniversario de independencia de Honduras con su carisma y pasos de baile.
Brithany Samantha Ortiz Gómez es una joven de 13 años que está cursando el octavo grado y que junto a sus compañeras participará en el próximo desfile.
Nataly Rozzleetth García Valladares de 15 años, está cursando el noveno grado y participando para representar a su escuela con su cabello negro y mejillas rosadas.
Korin Ayelen Vásquez Mendoza, de 15 años, está estudiando en décimo grado. Korin deslumbrará con su largo cabello lacio a los hondureños.