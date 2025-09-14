  1. Inicio
Palillonas del Instituto Yave Nissi están listas para el desfile de independencia

Las palillonas del Centro Básico Yave Nissi se encuentran listas y preparadas para representar a su institución y celebrar los 204 aniversarios de independencia

  • 14 de septiembre de 2025 a las 12:01
1 de 15

Las 14 hermosas y talentosas palillonas del Centro Básico Yave Nissi mostraron su fervor patrio al participar en los próximos desfiles del 15 de septiembre en celebración a los 204 aniversarios de la independencia de Honduras.

 Foto: El Heraldo.
2 de 15

Annie Marbella Álvarez Gómez es una joven estudiante de 16 años que está cursando el doceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional (B.T.P) en Ciencias y Humanidades. Annie con sus ojos color verde y carisma conquistará a los hondureños.

 Foto: El Heraldo
3 de 15

Ximena Sofía Zelaya López, de 17 años, está en doceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional (B.T.P) en Ciencias y Humanidades. Ximena con su sonrisa amable y su soltura al bailar será una de las palillonas en los próximos desfiles patrios.

 Foto: El Heraldo
4 de 15

Valeria Angely Cálix Morales es una estudiante de 15 años que está cursando el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional (B.T.P) en Informática. Valeria con su estilo conquistará a los hondureños.

 Foto: El Heraldo
5 de 15

Brithany Dayana David Rivera, de 14 años, se encuentra estudiando el séptimo grado en el Yave Nissi y será una de las representantes en el grupo de las palillonas que con su sonrisa dulce encantará al los capitalinos.

 Foto: El Heraldo
6 de 15

Rachell Anahy Romero Silva es una adolescente de 14 años que está en noveno grado. Rachell, con su amabilidad, se ganará el corazón del público.

 Foto: El Heraldo
7 de 15

Nailea Maribel Arriola Sambulá es una adolescente de 17 años que cursa el onceavo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas. Nailea con su bonita sonrisa cautivará en los desfiles del 15 de septiembre.

 Foto: El Heraldo
8 de 15

Celeste Jackeline Chávez Maldonado, de 14 años, está cursando el octavo grado. La estatura de Celeste y su belleza la harán deslumbrar.

 Foto: El Heraldo
9 de 15

Britanny Angely Aguilera Benítez de 14 años es una estudiante de noveno grado. Con su largo cabello negro resaltará durante los desfiles.

 Foto: El Heraldo
10 de 15

Lizzy Yisell Guevara Landes de 15 años, está en onceavo grado en el Bachillerato Técnico en Contaduría y Finanzas. Lizzy, con sus habilidades como palillona, captará la atención de las personas que la miren.

 Foto: El Heraldo
11 de 15

Jimena Valentina Castillo Gutiérrez es la integrante más joven con 12 años y actualmente está en séptimo grado.

 Foto: El Heraldo
12 de 15

Ana Gabriela Barahona Bentancourt de 15 años está cursando el séptimo grado y celebrará el aniversario de independencia de Honduras con su carisma y pasos de baile.

 Foto: El Heraldo
13 de 15

Brithany Samantha Ortiz Gómez es una joven de 13 años que está cursando el octavo grado y que junto a sus compañeras participará en el próximo desfile.

 Foto: El Heraldo
14 de 15

Nataly Rozzleetth García Valladares de 15 años, está cursando el noveno grado y participando para representar a su escuela con su cabello negro y mejillas rosadas.

 Foto: El Heraldo
15 de 15

Korin Ayelen Vásquez Mendoza, de 15 años, está estudiando en décimo grado. Korin deslumbrará con su largo cabello lacio a los hondureños.

 Foto: El Heraldo
