Más de 10 canciones presentará la banda marcial del Yave Nissi en los desfiles patrios

La banda marcial del Centro Básico Yave Nissi se está preparando para presentarse y dar un buen espectáculo durante el desfile del 15 de septiembre.
Con la finalidad de celebrar el 204 aniversario de independencia de Honduras, la banda tiene preparadas varias canciones.
Los jóvenes de la banda tienen más de 10 canciones listas para entretener y poner a bailar a los hondureños que vayan a la celebración.
Las canciones son varios géneros diferentes. Cuentan con géneros que van desde el pop hasta música que representa el fervor patrio, como la punta.
La banda marcial está integrada por al menos 37 niños y adolescentes de distintas edades, cada uno con un instrumento que han aprendido a ejecutar.
Alguno de ellos ya contaban con una experiencia previa, ya que en años anteriores también formaron parte de la banda.
Cuentan con una amplia variedad de instrumentos de percusión y viento, los cuales se combinan para dar vida a las melodías que tienen preparadas.
Acompañadas con coreografías que le agregan dinamismo a su presentación, todo para poder cautivar a los hondureños.
Los estudiantes esperan lograr que el público baile y disfrute con las canciones y los actos que han preparado para celebrar este día tan importante para todos los hondureños.
Honduras y otros cuatro países de Centroamérica celebran 204 años de haberse independizado de los españoles.