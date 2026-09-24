Fuertes lluvias dejan inundaciones y decenas de evacuados en Quimistán, Santa Bárbara

Fuertes lluvias registradas entre la tarde y noche del miércoles 23 de septiembre provocaron inundaciones y evacuaciones en distintos sectores de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara.
Según informó la Municipalidad de Quimistán, la elevada acumulación de escorrentía pluvial, combinada con la saturación de suelos y la obstrucción en cunetas, alcantarillas, cercos y pasos naturales de agua, provocó severas inundaciones en viviendas, vías principales y anegamientos en diversos sectores.
Darío Pacheco, alcalde de Quimistán, calificó el fenómeno como una inundación inusual debido a la magnitud de las escorrentías y explicó que la cantidad de agua superó la capacidad de los sistemas de drenaje existentes.
De momento, se registran niveles críticos de inundación en los siguientes barrios: Tierra Blanca - 15 viviendas afectadas (30 adultos y 15 niños damnificados por desbordamiento de aguas pluviales), El Estadio - 3 viviendas afectadas (8 adultos y 4 niños damnificados), Santa Elena, El Centro, Superación, Nueva Esperanza, Baluarte, Campo Cielo, Colonia Guevara, Colonia Bu Girón, Lotificadora Guzmán y el Sector de la Cruz Roja.
Asimismo, se informó sobre afectaciones directas e interrupciones totales o parciales del paso vial en: Barrio Las Colinas, Las Vegas, Chiribital, Los Hornos, Colonia Gracias a Dios, Colonia Figueroa, Montañita, El Junco y El Campesinado de Brisas de Pinalejo.
Como parte de las labores de respuesta, elementos del Tercer Batallón de Artillería, el Batallón Ambiental, el Cuerpo de Bomberos y personal de la municipalidad realizaron trabajos de limpieza y atención en distintos barrios de la cabecera municipal.
Además, las autoridades efectuaron labores de dragado y limpieza de cunetas, calles y tragantes, mientras se trabajaba en la canalización de las aguas lluvias para reducir las acumulaciones.
Ante la emergencia, el mercado municipal de Quimistán fue habilitado provisionalmente como albergue para recibir a varias familias que tuvieron que ser evacuadas de los sectores afectados por las inundaciones.
Las lluvias también provocaron afectaciones en calles y otras zonas de Concepción del Sur, donde las autoridades y cuerpos de socorro realizan evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y brindar asistencia a los pobladores afectados.
Hasta el momento, las autoridades aún no cuentan con un consolidado sobre el número de personas damnificadas y esperan actualizar la cifra en las próximas horas, una vez concluya el proceso de evaluación de daños y atención a las familias afectadas.