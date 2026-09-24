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Fuertes lluvias dejan inundaciones y decenas de evacuados en Quimistán, Santa Bárbara

Varias familias fueron evacuadas hacia un albergue provisional luego de que las lluvias provocaran inundaciones y desbordamientos en Quimistán, Santa Bárbara

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 06:47
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Fuertes lluvias registradas entre la tarde y noche del miércoles 23 de septiembre provocaron inundaciones y evacuaciones en distintos sectores de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara.

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Según informó la Municipalidad de Quimistán, la elevada acumulación de escorrentía pluvial, combinada con la saturación de suelos y la obstrucción en cunetas, alcantarillas, cercos y pasos naturales de agua, provocó severas inundaciones en viviendas, vías principales y anegamientos en diversos sectores.

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Darío Pacheco, alcalde de Quimistán, calificó el fenómeno como una inundación inusual debido a la magnitud de las escorrentías y explicó que la cantidad de agua superó la capacidad de los sistemas de drenaje existentes.

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De momento, se registran niveles críticos de inundación en los siguientes barrios: Tierra Blanca - 15 viviendas afectadas (30 adultos y 15 niños damnificados por desbordamiento de aguas pluviales), El Estadio - 3 viviendas afectadas (8 adultos y 4 niños damnificados), Santa Elena, El Centro, Superación, Nueva Esperanza, Baluarte, Campo Cielo, Colonia Guevara, Colonia Bu Girón, Lotificadora Guzmán y el Sector de la Cruz Roja.

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Asimismo, se informó sobre afectaciones directas e interrupciones totales o parciales del paso vial en: Barrio Las Colinas, Las Vegas, Chiribital, Los Hornos, Colonia Gracias a Dios, Colonia Figueroa, Montañita, El Junco y El Campesinado de Brisas de Pinalejo.

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Como parte de las labores de respuesta, elementos del Tercer Batallón de Artillería, el Batallón Ambiental, el Cuerpo de Bomberos y personal de la municipalidad realizaron trabajos de limpieza y atención en distintos barrios de la cabecera municipal.

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Además, las autoridades efectuaron labores de dragado y limpieza de cunetas, calles y tragantes, mientras se trabajaba en la canalización de las aguas lluvias para reducir las acumulaciones.

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Ante la emergencia, el mercado municipal de Quimistán fue habilitado provisionalmente como albergue para recibir a varias familias que tuvieron que ser evacuadas de los sectores afectados por las inundaciones.

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Las lluvias también provocaron afectaciones en calles y otras zonas de Concepción del Sur, donde las autoridades y cuerpos de socorro realizan evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y brindar asistencia a los pobladores afectados.

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Hasta el momento, las autoridades aún no cuentan con un consolidado sobre el número de personas damnificadas y esperan actualizar la cifra en las próximas horas, una vez concluya el proceso de evaluación de daños y atención a las familias afectadas.

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