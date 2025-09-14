Las coreoagrafías de las pomponeras del Yave Nissi poseen dinamismo y alegría

Las pomponeras del Centro Básico Yave Nissi afinan sus bailes y coreografías para participar en los desfiles del 15 de septiembre, en conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras.
Emely Teresa Varela García, de 15 años, estudia el noveno grado. Su dulzura y habilidades para el baile la convirtieron en una pomponera.
Sofía Eunice Montes Aguiluz se unió a las pomponeras a los 12 años, mientras cursa el séptimo grado. Sofía, con su sonrisa amable, conquistará el corazón de los hondureños.
Fernanda Analí García Valladares es una estudiante de décimo grado que tiene 16 años de edad. Fernanda cautivará con sus movimientos.
Elizabeth Maquensi Guerra Almendares es una joven de 12 años que cursa el séptimo grado. Con su lago cabello negro destacará este 15 de septiembre.
Perla Abigaíl Trujillo Ordóñez, de 13 años, es una estudiante de octavo grado que se unió a las pomponeras para celebrar la independencia de Honduras.
Sherly Bayoleth Morales Mejía es una pequeña de noveno grado, que con 14 años desfilará para celebrar la independencia hondureña.
Bianca Iliana Velásquez Hernández estudia en noveno grado y con 14 años mostrará su amor patrio para celebrar la independencia de Honduras.
Alexandra Sofía Canales Cruz de 15 años y que estudia en décimo grado. Con sus pasos de baile encantará a los hondureños.
Katia Nahomi Martínez Lara es una joven de 13 años y que estudia el séptimo grado. Katia con sus rizos brillantes celebrará al país.
Angellyn Rachell Villalobos García es una joven de 13 años que estudia en séptimo grado. Su simpatía la convierten en una pomponera.
Stefany Nathalia Herrera Romero, de 12 años, cursa el séptimo grado y será una de las hermosas representantes del Yave Nissi durante el desfile.
Danna Lisbeth Turcios Durón de 12 años está cursando el sétimo grado. Su felicidad contagiará a los hondureños durante este evento.