Las coreoagrafías de las pomponeras del Yave Nissi poseen dinamismo y alegría

Las pomponeras del Centro Básico Yave Nissi se prepararon con mucho empeño para participar en los desfiles del 15 de septiembre para celebrar los 204 años de independencia

  • 14 de septiembre de 2025 a las 14:13
1 de 13

Las pomponeras del Centro Básico Yave Nissi afinan sus bailes y coreografías para participar en los desfiles del 15 de septiembre, en conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras.

 Foto: El Heraldo
2 de 13

Emely Teresa Varela García, de 15 años, estudia el noveno grado. Su dulzura y habilidades para el baile la convirtieron en una pomponera.

 Foto: El Heraldo
3 de 13

Sofía Eunice Montes Aguiluz se unió a las pomponeras a los 12 años, mientras cursa el séptimo grado. Sofía, con su sonrisa amable, conquistará el corazón de los hondureños.

 Foto: El Heraldo
4 de 13

Fernanda Analí García Valladares es una estudiante de décimo grado que tiene 16 años de edad. Fernanda cautivará con sus movimientos.

 Foto: El Heraldo
5 de 13

Elizabeth Maquensi Guerra Almendares es una joven de 12 años que cursa el séptimo grado. Con su lago cabello negro destacará este 15 de septiembre.

Foto: El Heraldo
6 de 13

Perla Abigaíl Trujillo Ordóñez, de 13 años, es una estudiante de octavo grado que se unió a las pomponeras para celebrar la independencia de Honduras.

 Foto: El Heraldo
7 de 13

Sherly Bayoleth Morales Mejía es una pequeña de noveno grado, que con 14 años desfilará para celebrar la independencia hondureña.

 Foto: El Heraldo
8 de 13

Bianca Iliana Velásquez Hernández estudia en noveno grado y con 14 años mostrará su amor patrio para celebrar la independencia de Honduras.

 Foto: El Heraldo
9 de 13

Alexandra Sofía Canales Cruz de 15 años y que estudia en décimo grado. Con sus pasos de baile encantará a los hondureños.

 Foto: El Heraldo
10 de 13

Katia Nahomi Martínez Lara es una joven de 13 años y que estudia el séptimo grado. Katia con sus rizos brillantes celebrará al país.

 Foto: El Heraldo
11 de 13

Angellyn Rachell Villalobos García es una joven de 13 años que estudia en séptimo grado. Su simpatía la convierten en una pomponera.

 Foto: El Heraldo
12 de 13

Stefany Nathalia Herrera Romero, de 12 años, cursa el séptimo grado y será una de las hermosas representantes del Yave Nissi durante el desfile.

 Foto: El Heraldo
13 de 13

Danna Lisbeth Turcios Durón de 12 años está cursando el sétimo grado. Su felicidad contagiará a los hondureños durante este evento.

 Foto: El Heraldo
