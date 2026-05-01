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Con mantas y consignas, sindicatos listos para la gran marcha del 1 de mayo en Honduras

Miles de obreros y sindicalistas se movilizan este Día del Trabajo en distintas ciudades del país para exigir mejores condiciones laborales y una reducción en el costo de la canasta básica

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 06:57
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Desde tempranas horas de este 1 de mayo, sindicatos, gremios y trabajadores comenzaron a concentrarse en distintos puntos del país, listos para dar inicio a la tradicional marcha del Día Internacional del Trabajo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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En Tegucigalpa, la movilización principal reúne a cientos de obreros y dirigentes sindicales que afinan los últimos detalles antes de iniciar el recorrido.

 Foto: Redes sociales
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Las marchas forman parte de una jornada nacional en la que distintos sectores laborales salen a las calles para exigir la reducción del costo de la canasta básica y medidas urgentes para frenar la crisis económica, entre otras peticiones.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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La Policía Nacional informó que el punto de partida de la marcha será el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura del sector donde se ubica el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares en Honduras (STIBYS).

 Foto: Redes sociales
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El recorrido continuará hacia la intersección del bulevar Fuerzas Armadas, para luego avanzar por la primera avenida de Comayagüela hasta culminar en el Parque Central de Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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Ante estas movilizaciones, las autoridades han anunciado cierres temporales y restricciones de circulación en estas zonas, por lo que recomiendan a los conductores tomar rutas alternas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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Un importante contingente policial ya se encuentra desplegado para resguardar a los manifestantes y garantizar el orden durante el desarrollo de la marcha.

 Foto: Redes sociales
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Previo al inicio, los sindicatos ultiman detalles en la elaboración de mantas, carteles y consignas que reflejan las principales demandas del sector trabajador.

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Entre las organizaciones presentes destacan el STIBYS, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), así como gremios como la ANEEAH y otras agrupaciones que defienden los derechos laborales, salariales y profesionales en el país.

 Foto: Redes sociales
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Como cada año, esta fecha no solo representa una conmemoración histórica, sino también una plataforma para reclamar el respeto a los derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.

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