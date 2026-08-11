NO MAQUETAR: Bellos rostros engalanan el cuadro de palillonas del Milla Selva: ¿quiénes son las hermosas jóvenes?

Las jovencitas se caracterizan por su carisma, entusiasmo y disciplina. Con sus bellas sonrisas y elegantes movimientos, serán las encargadas de engalanar los desfiles patrios y representar con orgullo a su institución. Conozca quiénes son.
Katherine Melissa Carias, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Administración de Empresas.
Sherlyn Marbella Torres, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Anny Julissa Ucles González, de 17 años, estudia la carrera de Banca y Finanzas.
Lenoly Méndez Piloña, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Yeimy Andrade Castellanos, de 16 años, cursa el octavo grado.
Angelina Marine Funes Banegas, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Rocío Nicolle Panting Borjas, de 18 años, cursa su último año de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Génesis Samira Valle, de 16 años, cursa su último año de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.
Nasareth Nicolle Velásquez, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.
María Fernanda Martínez, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.
Helen Tatiana Solórzano Sánchez, de 18 años, cursa el duodécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Heydi Mariela Hernández, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.
María José Chirinos, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Katherine Daniela Carpio, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Francis Gisel Fortín Manueles, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Génesis Teresa Ramírez, de 18 años, cursa su último año de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Madizon Rachelle Galenao, de 14 años, cursa el noveno grado.
Violet Kocec Herrera, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Cesia Yaritza Solórzano, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Nathalie Mariel Domingo, de 16 años, cursa su último año de la carrera de Ciencias y Letras.
Ariana Sofía Vásquez Espinal, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Ciencias y Humanidades.