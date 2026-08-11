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NO MAQUETAR: Bellos rostros engalanan el cuadro de palillonas del Milla Selva: ¿quiénes son las hermosas jóvenes?

Con elegancia, entusiasmo y mucha disciplina, las palillonas del Instituto España Jesús Milla Selva, prometen un espectáculo para los desfiles del 15 de septiembre. ¿Quiénes son las bellas chicas?

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 15:56
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Las jovencitas se caracterizan por su carisma, entusiasmo y disciplina. Con sus bellas sonrisas y elegantes movimientos, serán las encargadas de engalanar los desfiles patrios y representar con orgullo a su institución. Conozca quiénes son.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Katherine Melissa Carias, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Administración de Empresas.

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Sherlyn Marbella Torres, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Anny Julissa Ucles González, de 17 años, estudia la carrera de Banca y Finanzas.

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Lenoly Méndez Piloña, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Yeimy Andrade Castellanos, de 16 años, cursa el octavo grado.

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Angelina Marine Funes Banegas, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Rocío Nicolle Panting Borjas, de 18 años, cursa su último año de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

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Génesis Samira Valle, de 16 años, cursa su último año de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.

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Nasareth Nicolle Velásquez, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.

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María Fernanda Martínez, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.

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Helen Tatiana Solórzano Sánchez, de 18 años, cursa el duodécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Heydi Mariela Hernández, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras.

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María José Chirinos, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Katherine Daniela Carpio, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Francis Gisel Fortín Manueles, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Génesis Teresa Ramírez, de 18 años, cursa su último año de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

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Madizon Rachelle Galenao, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Violet Kocec Herrera, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Cesia Yaritza Solórzano, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Nathalie Mariel Domingo, de 16 años, cursa su último año de la carrera de Ciencias y Letras.

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Ariana Sofía Vásquez Espinal, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Ciencias y Humanidades.

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