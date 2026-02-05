  1. Inicio
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira

La joven hondureña, recordada por su labor policial, murió cuando era trasladada al hospital tras un accidente vial que dejó tres agentes más fallecidos

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 17:26
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
1 de 12

Un fatal accidente de tránsito acabó con la vida de Yury Benítez Mejía, junto a otros de sus tres compañeros, quien murió mientras era trasladada al Hospital Juan Manuel Gálvez. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
2 de 12

El hecho se registró en la carretera CA-11-A, a la altura del municipio de Gracias, Lempira, dejando un saldo de cuatro policías fallecidos y siete más heridos. Entre ellos estaba Yury Benítez Mejía.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
3 de 12

El incidente se registró aproximadamente a las 12:35 del mediodía, cuando la patrulla policial PN-1154, asignada a la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-13), colisionó contra un autobús que cubría la ruta Gracias–La Esperanza. El impacto provocó que la patrulla volcara a un costado de la vía.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
4 de 12

Benítez viajaba en una patrulla policial junto a otros 10 agentes cuando el vehículo se vio involucrado en una colisión con un autobús.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
5 de 12

Autoridades señalaron que el conductor del autobús habría manejado de manera “imprudente y temeraria”, presuntamente a exceso de velocidad.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
6 de 12

“El accidente se origina por la imprudencia del bus, que viajaba a una velocidad no prudente. Adelante de él, un vehículo redujo su velocidad para ingresar a un cruce, lo que provocó que el conductor del autobús no pudiera frenar a tiempo”, explicó Hernández.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
7 de 12

Yury Benítez Mejía falleció durante su traslado al hospital. Las otras víctimas fueron identificadas como Isaías Gutiérrez Fúnez, José Henry Pérez Zaldívar y Leidy Mariela Licona Cáceres.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
8 de 12

Benítez Mejía, originaria de Comayagua y asignada en Gracias, Lempira, era reconocida por su cercanía y compromiso con la labor policial.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
9 de 12

La Policía Nacional reiteró su solidaridad con los familiares de las víctimas y destacó la labor de los agentes fallecidos, quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
10 de 12

Amigos y compañeros compartieron mensajes de despedida en redes sociales, donde dejaron publicaciones de condolencias a sus familiares.

 Foto: Redes sociales
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
11 de 12

"Usted le daba ese brillo único a la patrulla", fue un mensaje que recibió Yury de su amiga Elsa Bealia.

Sofía Portillo
Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira
12 de 12

La investigación continúa abierta para determinar responsabilidades y esclarecer los detalles del fatal accidente.

 Foto: Redes sociales
