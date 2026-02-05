Yury Mejía, agente policial que murió cuando era trasladada al hospital en Lempira

Un fatal accidente de tránsito acabó con la vida de Yury Benítez Mejía, junto a otros de sus tres compañeros, quien murió mientras era trasladada al Hospital Juan Manuel Gálvez. Aquí los detalles:
El hecho se registró en la carretera CA-11-A, a la altura del municipio de Gracias, Lempira, dejando un saldo de cuatro policías fallecidos y siete más heridos. Entre ellos estaba Yury Benítez Mejía.
El incidente se registró aproximadamente a las 12:35 del mediodía, cuando la patrulla policial PN-1154, asignada a la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-13), colisionó contra un autobús que cubría la ruta Gracias–La Esperanza. El impacto provocó que la patrulla volcara a un costado de la vía.
Benítez viajaba en una patrulla policial junto a otros 10 agentes cuando el vehículo se vio involucrado en una colisión con un autobús.
Autoridades señalaron que el conductor del autobús habría manejado de manera “imprudente y temeraria”, presuntamente a exceso de velocidad.
“El accidente se origina por la imprudencia del bus, que viajaba a una velocidad no prudente. Adelante de él, un vehículo redujo su velocidad para ingresar a un cruce, lo que provocó que el conductor del autobús no pudiera frenar a tiempo”, explicó Hernández.
Yury Benítez Mejía falleció durante su traslado al hospital. Las otras víctimas fueron identificadas como Isaías Gutiérrez Fúnez, José Henry Pérez Zaldívar y Leidy Mariela Licona Cáceres.
Benítez Mejía, originaria de Comayagua y asignada en Gracias, Lempira, era reconocida por su cercanía y compromiso con la labor policial.
La Policía Nacional reiteró su solidaridad con los familiares de las víctimas y destacó la labor de los agentes fallecidos, quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.
Amigos y compañeros compartieron mensajes de despedida en redes sociales, donde dejaron publicaciones de condolencias a sus familiares.
"Usted le daba ese brillo único a la patrulla", fue un mensaje que recibió Yury de su amiga Elsa Bealia.
La investigación continúa abierta para determinar responsabilidades y esclarecer los detalles del fatal accidente.