Venían de recoger uniformes: lo que se sabe del accidente de bus de policías que dejó varios muertos

Una tragedia vuelve a enlutar a la Policía Nacional tras un aparatoso accidente de tránsito en el que habrían fallecido más de cinco miembros de la institución.
Los videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud del siniestro. En las imágenes se observa la unidad de transporte severamente dañada y varias víctimas tendidas sobre la carretera.
La tragedia ocurrió en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de El Rodeo, en el departamento de Comayagua. Aunque inicialmente se informó que el autobús había colisionado con una rastra, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y se presume que el otro vehículo involucrado sería una grúa.
De manera preliminar, se confirmó la muerte de cuatro personas en el lugar; sin embargo, la cifra habría aumentado con el paso de las horas. Extraoficialmente se habla de siete fallecidos: cuatro mujeres y tres hombres.
En el autobús se transportaban alrededor de 35 agentes policiales que habían estado en Comayagua recogiendo indumentaria policial.
Los uniformados se dirigían de regreso a Danlí, departamento de El Paraíso, donde estaban asignados.
Según la información preliminar, el vehículo pesado impactó de frente contra el autobús en el que viajaban los agentes, dejando una escena de gran conmoción en la carretera.
De acuerdo con los reportes, los policías regresaban de recoger uniformes cuando ocurrió el accidente que hoy enluta nuevamente a la institución policial.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado un número oficial de personas heridas ni han confirmado la cifra definitiva de fallecidos.
Tampoco se han dado a conocer detalles precisos sobre cómo ocurrió el accidente. Mientras tanto, en la zona se ha formado una extensa fila de vehículos debido a las labores de rescate e investigación.