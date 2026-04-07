Así se vive el doloroso velorio de víctimas en Quimistán, Santa Barbará

El silencio pesa más que las palabras en Quimistán, Santa Barbará. Entre miradas tristes y abrazos largos, familiares despiden a quienes ya no volverán.
Desde tempranas horas, el ir y venir de personas marca el ambiente. Llegan con flores, con rezos, con recuerdos que hoy duelen más que nunca.
El velorio reúne a varias familias golpeadas por una misma tragedia. La pérdida no es individual, es compartida entre toda una comunidad.
Madres, hijos, esposos, nombres que hasta hace días formaban parte de la rutina, hoy son despedidos en medio del llanto.
La tragedia ocurrió el domingo 5 de abril en la carretera CA-4, en Quimistán, Santa Barbará, cuando una rastra impactó de frente contra un bus.
El accidente dejó nueve personas fallecidas y varios heridos, cambiando en segundos la vida de quienes viajaban y de quienes los esperaban.
Según las investigaciones, el vehículo pesado habría perdido el control en una pendiente y terminó invadiendo el carril contrario.
El impacto fue devastador. Las víctimas sufrieron momentos de desesperación, mientras cuerpos de socorro ayudaban a salvar vidas entre los restos del accidente.
Hoy, ese dolor se traslada a las salas donde se realizan los velorios. Cada historia, cada vida, se recuerda entre lágrimas.
Hoy, no solo se lamenta la pérdida de estas vidas, también Honduras enfrenta una realidad que se repite: tragedias viales que dejan huellas difíciles de borrar.