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Así se vive el doloroso velorio de víctimas en Quimistán, Santa Barbará

Familias y amigos despiden entre lágrimas a las víctimas del accidente en Quimistán, una tragedia que dejó nueve fallecidos y marcó a toda una comunidad

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 12:56
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El silencio pesa más que las palabras en Quimistán, Santa Barbará. Entre miradas tristes y abrazos largos, familiares despiden a quienes ya no volverán.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
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Desde tempranas horas, el ir y venir de personas marca el ambiente. Llegan con flores, con rezos, con recuerdos que hoy duelen más que nunca.

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El velorio reúne a varias familias golpeadas por una misma tragedia. La pérdida no es individual, es compartida entre toda una comunidad.

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Madres, hijos, esposos, nombres que hasta hace días formaban parte de la rutina, hoy son despedidos en medio del llanto.

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La tragedia ocurrió el domingo 5 de abril en la carretera CA-4, en Quimistán, Santa Barbará, cuando una rastra impactó de frente contra un bus.

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El accidente dejó nueve personas fallecidas y varios heridos, cambiando en segundos la vida de quienes viajaban y de quienes los esperaban.

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Según las investigaciones, el vehículo pesado habría perdido el control en una pendiente y terminó invadiendo el carril contrario.

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El impacto fue devastador. Las víctimas sufrieron momentos de desesperación, mientras cuerpos de socorro ayudaban a salvar vidas entre los restos del accidente.

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Hoy, ese dolor se traslada a las salas donde se realizan los velorios. Cada historia, cada vida, se recuerda entre lágrimas.

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Hoy, no solo se lamenta la pérdida de estas vidas, también Honduras enfrenta una realidad que se repite: tragedias viales que dejan huellas difíciles de borrar.

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