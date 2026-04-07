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Caen hermanos Hernández Leiva que usaban encomiendas para traficar armas de fuego desde Nashville, EE UU

La investigación revela que el armamento y municiones eran enviados ocultos en encomiendas desde Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, evidenciando conexiones transnacionales

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 12:46
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Autoridades realizaron este martes allanamientos en Copán y Cortés para desarticular una red de tráfico de armas con conexiones internacionales. Dos hermanos fueron detenidos como parte de la acción fiscal. Los detalles a continuación.

 Fotos: Ministerio Público.
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Agentes de la ATIC y la PMOP participan en operativos simultáneos que dejaron la captura de dos hermanos vinculados al tráfico de armas.
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Las investigaciones revelan que armas y municiones eran enviadas en encomiendas desde Nashville, Tennessee, hacia Honduras.
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Uno de los allanamientos se ejecutó en Santa Rita, Copán, como parte de la operación coordinada por el Ministerio Público.
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Los detenidos, identificados como Leoncio y Abraham Hernández Leiva, son señalados de integrar una estructura criminal.
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En Villanueva, Cortés, equipos de seguridad ingresaron a viviendas en busca de evidencias relacionadas con el caso.

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El caso se originó tras la incautación de un cargamento de armas oculto en encomiendas en Choloma en 2022.

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En esa ocasión, entre el armamento decomisado figuraban pistolas, un fusil, cargadores y municiones de distintos calibres.
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Las autoridades investigan conexiones transnacionales en la compra y distribución ilegal de armas que utilizaban las encomiendas para ingresar al país armamento desde Estados Unidos.
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Las armas ingresaban al país sin autorización para su posterior comercialización y para acciones ilícitas, según las pesquisas.
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El Ministerio Público busca frenar el ingreso de armamento que podría ser utilizado por estructuras criminales.

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Los operativos forman parte de una estrategia para combatir el tráfico de armas y reducir la violencia en Honduras.
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