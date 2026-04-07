Caen hermanos Hernández Leiva que usaban encomiendas para traficar armas de fuego desde Nashville, EE UU

Autoridades realizaron este martes allanamientos en Copán y Cortés para desarticular una red de tráfico de armas con conexiones internacionales. Dos hermanos fueron detenidos como parte de la acción fiscal. Los detalles a continuación.
Agentes de la ATIC y la PMOP participan en operativos simultáneos que dejaron la captura de dos hermanos vinculados al tráfico de armas.
Las investigaciones revelan que armas y municiones eran enviadas en encomiendas desde Nashville, Tennessee, hacia Honduras.
Uno de los allanamientos se ejecutó en Santa Rita, Copán, como parte de la operación coordinada por el Ministerio Público.
Los detenidos, identificados como Leoncio y Abraham Hernández Leiva, son señalados de integrar una estructura criminal.
En Villanueva, Cortés, equipos de seguridad ingresaron a viviendas en busca de evidencias relacionadas con el caso.
El caso se originó tras la incautación de un cargamento de armas oculto en encomiendas en Choloma en 2022.
En esa ocasión, entre el armamento decomisado figuraban pistolas, un fusil, cargadores y municiones de distintos calibres.
Las autoridades investigan conexiones transnacionales en la compra y distribución ilegal de armas que utilizaban las encomiendas para ingresar al país armamento desde Estados Unidos.
Las armas ingresaban al país sin autorización para su posterior comercialización y para acciones ilícitas, según las pesquisas.
El Ministerio Público busca frenar el ingreso de armamento que podría ser utilizado por estructuras criminales.
Los operativos forman parte de una estrategia para combatir el tráfico de armas y reducir la violencia en Honduras.